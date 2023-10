La segreteria Pd è fatta. Pinzuti sarà la vice

Giacomo Termine ha finalmente la sua squadra, dopo una non breve gestazione.

Sarà infatti annunciata ufficialmente oggi la composizione della segreteria provinciale del Partito Democratico, che è stata formata nel rispetto di tre esigenze che il segretario provinciale Termine aveva chiesto, e ottenuto, alla direzione.

Si tratta del rispetto di tre esigenze chiare: quelle congressuali, ovvero che si tenesse conto dell’esito del congresso nazionale e di quello regionale, quelle di genere (la segreteria al 50% doveva essere costituita da donne) e quelle del rispetto di tutte le realtà della provincia.

Ma vediamo come sarà composta la segreteria, che sarà equamente divisa tra le due mozioni del congresso, di cui fanno parte di diritto il segretario provinciale Giacomo Termine e il tesoriere Daniele Capperucci. Vicesegretario sarà Barbara Pinzuti, che è una dei sei componenti in segreteria della mozione Schlein, mentre Termine si riconosce in Bonaccini.

Gli altri cinque sostenitori della segretaria nazionale Schlein, che entrano nella segreteria provinciale, sono: Leonardo Culicchi (delega al lavoro), Manuele Bartalucci (organizzazione), Lucia Tosini (sociale, pari opportunità e cultura), Rodolfo Bassi (sanità), Lidia Bai (aree interne). Ecco invece i sei componenti della mozione Bonaccini: Saimo Biliotti ( servizi pubblici), Alberto Bertinelli (enti locali), Cinzia Tacconi (ambiente), Mariano Genovese (sviluppo economico), Monica Fanciulli (infrastrutture) e Rachele Nanni (turismo e agricoltura).

Alberto Celata