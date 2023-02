La scuola primaria ha ricordato la maestra Patrizia Manini

Alla scuola primaria si è svolta la cerimonia per ricordare la maestra Patrizia Manini, scomparsa nell’agosto 2021, e nell’occasione è stato inaugurato il nuovo giardino della scuola elementare. In occasione dei suoi funerali era stata raccolta una cifra di 3mila euro da destinare alla sua scuola. E così è stato. La promessa è stata mantenuta dai suoi cari, in particolare dalla figlia e dal compagno, e dal Comune che, grazie a 40mila euro, ha eseguito dei lavori di riqualificazione e ha provveduto all’acquisto di nuovi arredi, nella scuola primarie di Manciano, dove Patrizia lavorava. Nuovi giochi e nuove sedute per il giardino della scuola. "Patrizia ha dato tanto alla scuola – ha detto l’assessore Valeria Bruni – e allora noi non potevamo che continuare a dare, grazie anche al suo ultimo gesto d’amore".