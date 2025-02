"La scuola di Valpiana è sicura per i bambini"

MASSA MARITTIMA"In merito al commento del consigliere Mazzocco sulla scuola di Valpiana, è necessario precisare che contiene una serie di inesattezze". Inizia così la sindaca Irene Marconi. "Innanzitutto la scuola di Valpiana è un edificio datato, costruito in un’epoca in cui ragionevolmente il rischio idraulico (e non idrogeologico) non era oggetto di valutazioni approfondite come, per fortuna, si fa oggi – aggiunge – Questo non significa che l’edificio non risponda alle necessarie condizioni di sicurezza. Nelle prossime settimane chiariremo i tempi per l’avvio dei lavori per la nuova scuola". Poi chiude: "Stupisce come il consigliere ritenga che non ci siano i fondi proprio per il sostegno economico al progetto. Se avesse infatti approfondito la lettura del bilancio di previsione avrebbe visto che la scuola è attualmente finanziata con risorse esterne. Per chiarire, è la stessa graduatoria con cui è stata recentemente realizzata la nuova scuola di Ribolla, nel comune di Roccastrada".