"La sconfitta? Il responsabile sono io Per questo ho rimesso il mandato"

"Ho rimesso il mandato da segretario nelle mani del direttivo". Il segretario del circolo comunale del Pd Guido Dubbiosi analizza il risultato del voto, puntando il dito su se stesso per la sconfitta di Roberto Cerulli . "Ho rimesso il mandato perché mi ritengo il principale responsabile – analizza Dubbiosi –. Non sono riuscito a incidere e non sono stato abbastanza ‘cattivo’. Eravamo nettamente avanti a tutti, ma negli ultimi 15 giorni è successo qualcosa. Abbiamo dovuto difenderci senza poter attaccare (nel senso buono del termine). Non sono stato abbastanza bravo a insegnare. Il tutto dettato dalla mia bontà e dalla voglia di non rompere gli equilibri. La scelta di Roberto la rifarei, è una persona eccezionale". E dà un consiglio a Roberto Cerulli. "Ovviamente sarà lui a decidere – prosegue Dubbiosi – ma adesso gli consiglierei di restare fuori dal Consiglio comunale, perché avrebbe più modo di stare in mezzo alla gente. Sono certo che continuerà a fare politica e tra cinque anni si ripresenterà alle elezioni e vincerà. Anche a Priscilla Schiano dico di non mollare". E adesso? "Lavoriamo per tornare a vincere – conclude Dubbiosi –. Faremo opposizione senza fare i fotografi della situazione. Chiedo ad Arturo una cosa: di completare il progetto del sintetico al campo sportivo, che ho portato avanti da solo per il bene dei bambini". È il momento dei ringraziamenti. "Ringrazio Borghini – aggiunge – ma alcuni voti non sono arrivati. Credo che la vittoria di Arturo sia dovuta proprio a Borghini ma non in quanto amministratore, quanto più per varie vicissitudini che sono accadute. Diciamo che mi sarei aspettato comunque di più da Borghini in campagna elettorale. I voti che doveva prendere il Pd li ha presi, sono mancati quelli esterni. Ringrazio in questo percorso, oltre a Roberto, anche coloro che non sono stati messi in lista come Giuseppe Sordini, Brunella Loffredo (che ha portato addirittura sua madre in carrozzina a votare, cose che riempiono il cuore) e Antonella Galatolo, persone di cui ho molta stima".

Andrea Capitani