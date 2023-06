La sanità nei territori periferici Un nuovo ecografo al "Petruccioli" L’ospedale potenzia i servizi

Passi in avanti nel percorso di valorizzazione dell’ospedale Petruccioli. Ieri è stato inaugurato un nuovo ecografo di alta gamma. Lo strumento è destinato prevalentemente all’attività di cardiologia. Si tratta di un dispositivo che andrà ad affiancare quello già presente nella struttura ospedaliera e che adesso sarà impiegato esclusivamente al piano di degenza per i pazienti ricoverati. L’arrivo di questo nuovo dispositivo rappresenta un altro importante tassello nella cura dei pazienti del territorio. L’ospedale di Pitigliano, infatti, serve un vasto territorio che va dai comuni di Sorano, Pitigliano e Manciano ed essendo una struttura che si trova vicino alla provincia di Viterbo, è punto di riferimento per gli abitanti nell’alto Lazio. È stato stimato che sono circa 20mila le persone che vedono nel Petruccioli l’ospedale di riferimento.

"Questo nuovo ecografo – dice Paolo Corradini, Direttore del reparto di Medicina – arriva nell’ambito dell’attività di rilancio e potenziamento dell’ospedale sulla quale la Asl sta investendo per garantire la presa in carico dei pazienti con prestazioni di elevata qualità".

"Questo nuovo ecografo si inserisce negli investimenti che la Asl Toscana Sud Est – dice ancora Corradini – sta facendo su persone, dispositivi e strutture in tutti gli ospedali ed ancor più in quelli periferici che rappresentano essenziali presìdi di prossimità come Pitigliano".

Ieri il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, ha fatto visita all’ospedale e ha potuto vedere il macchinario in prima persona. "Sono molto contento dell’arrivo di questo nuovo ecografo – ha detto Gentili – e soddisfatto perché la Asl sta facendo investimenti per l’acquisto di nuovi dispositivi diagnostici per il Petruccioli. In un ospedale di prossimità come quello di Pitigliano la strumentazione diagnostica è necessaria per evitare che le persone siano costrette a fare 70 chilometri per raggiungere gli ospedali e Orbetello e Grosseto. Questo ecografo va ad aggiungersi al Poct per l’esecuzione veloce degli esami del sangue".

Per Gentili la giornata di ieri è stata anche l’occasione per conoscere i medici e infermieri che lavorano alla Medicina Interna.

Nicola Ciuffoletti