La sanità e il territorio In pensione la radiologa "La Asl non riduca nulla"

Pensionamenti in vista all’ospedale di Castel del Piano. Dopo anni di pendolarismo tra Siena (città dove vive) e Castel del Piano (cittadina dove ha lavorato), ieri i dipendenti dell’ospedale amiatino hanno salutato la dottoressa Carla Del Vecchio, radiologa da oltre sei anni del presidio ospedaliero. Ai ringraziamenti si è unita anche l’amministrazione comunale con la consigliera Maria Rosa De Masi che ha la delega alla sanità: "A lei vanno i nostri più sentiti e sinceri auguri di buon pensionamento. Grazie per il lavoro svolto in questi anni con dedizione e professionalità". Il sindaco Michele Bartalini ha aggiunto: "Facciamo i migliori auguri alla dottoressa e ci auspichiamo che il servizio di radiologia rimanga invariato – commenta – approfitto dunque per chiedere un impegno serio da parte della Asl affinché la radiologia del nostro ospedale non subisca rallentamenti o cambiamenti".

I migliori auguri di buon pensionamento arrivano anche da tutti i dipendenti dell’ospedale e dal direttore sanitario, Michele Dentamaro.

Sui servizi e sullo stato di salute di questo presidio ospedaliero il sindaco Bartalini sottolinea l’importanza di riportare il reparto di Medicina ai numeri prima della pandemia da Covid. "Abbiamo un dialogo aperto e trasparente con la Asl – spiega –, seguiamo da vicino le attività e conosciamo le attività svolte all’interno dell’ospedale. Lavoreremo affinché il reparto di Medicina torni ai numeri pre pandemia. Siamo ben coscienti dei problemi legati al personale ma speriamo che attraverso il dialogo di riuscire a trovare soluzioni che vadano a vantaggio dei cittadini amiatini".

Ad oggi i posti letti sono 18 e l’obiettivo dell’amministrazione comunale sarebbe quello di riportare il reparto di medicina e geriatria a 32 posti letto.

Nicola Ciuffoletti