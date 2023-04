La sanità del futuro "Necessario potenziare i servizi territoriali"

"I servizi sanitari offerti alla popolazione vanno riprogrammati con il potenziamento, in primis, dei servizi territoriali di cure primarie, che costituiscono l’elemento cardine dell’attività dei Distretti".

E’ quanto hanno ribadito i rappresentanti dell’associazione "Fare" durante il convegno "Il Distretto Sociosanitario delle Colline metallifere e il suo ospedale" al quale hanno partecipato Stefano Scaramelli, vice presidente del Consiglio regionale, Andrea Ulmi, vice presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, e Donatella Spadi, componente della stessa Commissione.

"L’incontro – dicono gli organizzatori – aveva lo scopo di individuare una via da percorrere per la creazione di un Distretto Sociosanitario delle Colline metallifere autonomo e capire se tale scelta può avere anche riflessi positivi sull’ospedale di Massa Marittima, riferimento per il territorio".

"Si è convenuto che il mondo sanitario è cambiato – spiega ancora –, è cambiata la popolazione che sta invecchiando e sono sempre più scarse le risorse economiche ed umane da investire", per cui oltre ad una riprogrammazione dei servizi territoriali "si rende indispensabile una programmazione sanitaria basata su una rete integrata tra le diverse strutture e servizi presenti nel territorio, compreso l’ospedale Sant’Andrea".

"Peraltro – dicono ancora i rappresnetati di Fare – anche lo stesso ospedale è cambiato. Alcuni servizi devono essere centralizzati per ottimizzare le risorse, ma anche per ottenere una risposta sanitaria migliore (servizi come la Pediatria ospedaliera o Ginecologia). L’ospedale Sant’Andrea, come alcuni interventi hanno precisato, è sempre stato il punto di riferimento per un territorio vasto che nel periodo estivo aumenta la popolazione in modo esponenziale. La vastità del territorio, la necessità per alcuni centri di avere un riferimento ospedaliero più vicino di quello di Grosseto e la crescita estiva della popolazione, che necessita di un’assistenza che il solo ospedale grossetano non può essere in grado di soddisfare, sono tutte ragioni che ci fanno capire quanto sia importante che il Sant’Andrea continui a soddisfare i bisogni base della popolazione di rifermento".

Roberto Pieralli