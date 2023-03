La salute al centro Un convegno sul distretto e l’ospedale S. Andrea

Un convegno sul distretto e sull’ospedale Sant’Andrea quello organizzato dall’associazione Fare cui parteciperanno dai consiglieri regionali e componenti della commissione sanità Donatella Spadi e Andrea Ulmi, anche Stefano Scaramelli (nella foto) vicepresidente della Regione Toscana e già presidente della commissione sanità. Un tema che per Massa Marittima è sempre stato caldo e frutto di dibattiti e polemiche per il funzionamento del nosocomio massetano e dei servizi territoriali. L’appuntamento è per venerdì 31 alla sala San Bernardino. Nei giorni scorsi il Tavolo della Salute, aveva chiesto delle delucidazioni sulle nuove mancanze che si sono registrare in questi ultimi mesi sia sulla diagnostica che sulle presenze di medici e infermieri. Il personale infatti è sempre in debito e la Asl continua a non risolvere il problema. Questo appuntamento infatti viene portato alla ribalta dopo i numerosi interventi fatti dalle forze politiche consiliari e dalle iniziative intraprese dalla minoranza che ha sempre portato in evidenza le criticità del sistema dei servizi sanitari in ambito locale e regionale.

Un ulteriore momento di confronto che può arricchire la discussione che diventerà senz’altro un tema prioritario anche per la prossima campagna elettorale e che "Fare", pur non presentandosi alle prossime elezioni, vuo, mettere in evidenza rimarcando così la centralità del tema e l’importanza ce questo ha nell’ambito della città del balestro e del comprensorio delle Colline Metallifere.