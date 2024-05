La sala Eden diventa una "galleria d’arte". In mostra i giochi e le opere dei bambini

Contrastare la povertà educativa minorile. La sala Eden si è trasformata in una galleria d’arte con una mostra che fa fare un salto nel passato con giochi che prima erano il principale divertimento dei bambini. Il centro pista della ha preso le sembianze del gioco dell’oca e sotto il palco adesso c’è la "campana" numerata. Intorno tantissimi bambini e ragazzi delle scuole cittadine.

La mostra è il frutto delle tappe del progetto "Ciel’in città" organizzato da Uscita di Sicurezza, insieme ai Comuni di Grosseto, Prato e Massa, associazione Ciel’in città, Fondazione Grosseto Cultura, Istituzione Le Mura. Progetto avviato nel 2021 che ha coinvolto tantissimi bambini in attività creative come laboratori di fumetto, fotografia, pop up e porcellana. Al di fuori della sala c’era invece chi stava contribuendo alla pittura di un murale sotto la guida dell’artista e writer Marco "Sera" Milaneschi. La giornata anticipa l’appuntamento di settembre: sarà il momento dell’inaugurazione di sculture gioco all’arena della Cavallerizza, realizzate da tre artisti, opere che aiuteranno la rivitalizzazione del luogo. "Vogliamo pensare – afferma Luca Terrosi, presidente Uscita di Sicurezza – che i giovani siano i protagonisti anche del presente". "La scuola ha un ruolo fondamentale – dice l’assessore Luca Agresti –, una missione non solo per il futuro ma per il presente". "Volevamo migliorare uno dei nostri spazi più importanti sopra alle mura – dice l’assessore Riccardo Ginanneschi –. Molti anni fa era un luogo molto vivace e vogliamo riproporlo". "Sognavo – dice Irma Alonso,presidente Ciel’in città – uno spazio dove le persone potessero vivere l’arte immergendosi".

Maria Vittoria Gaviano