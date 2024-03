La risorsa da tutelare. Per la "Giornata . Mondiale dell’Acqua" la città si tinge di blu

Protagonista in piazza l’acqua, che scorre e arriva nelle case, e che rappresenta il bene più prezioso che c’è. Tantissimi palloncini blu,guidati dal futuro della città grossetana, i bambini, hanno attraversato il centro storico. Un ‘fiume in piena’ di felicità, blu ovviamente. L’Acquedotto del Fiora ha organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua l’iniziativa ‘Facciamo volare insieme tante gocce di futuro’, all’insegna della tutela e dell’uso consapevole della risorsa idrica, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, con particolare attenzione all’aspetto educativo.

Così dopo avere partecipato ad una mattinata al Polo Universitario Grossetano, tanti alunni delle scuola materne e primarie di Grosseto si sono ritrovati in piazza delle catene, sotto alla statua di Canapone per far volare quei palloncini simbolo di custodia della risorsa più preziosa di tutte, l’acqua. Era incontenibile la gioia e emozione dei bambini, che hanno ricordato a tutti che a volte l’essenziale è invisibile agli occhi. Il sapere apprezzare i piccoli ma grandi gesti. Il countdown prima di alzare gli occhi al cielo per vedere il viaggio del proprio palloncino sfilato dalle mani, l’ha scandito il sindaco Vivarelli Colonna. È arrivato in piazza scendendo dal Municipio, acclamato dai bambini, che lo hanno accolto con tanti abbracci. Successivamente al volo di speranza dei palloncini, partito dalle mani dei bambini per un futuro più responsabile e attento sono state consegnate le borracce da chi è da anni sul territorio maremmano, ovvero Adf.

Borracce e palloncini biodegradabili per rimanere nel tema di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente e risorse. "Questa giornata – racconta il presidente di AdF Roberto Renai – rappresenta il lavoro che svolgiamo tutto l’anno, la custodia dell’acqua dolce. I bambini rappresentano il futuro dei nostri sogni. Sarà un momento di riflessione sui temi idrici. Spesso apriamo il rubinetto pensando che la risorsa arrivi sempre. Oggi dobbiamo avere più coscienza sull’uso sostenibile di questa risorsa sostenibile. Non è infinita. Una giornata con i bambini tra felicità e impegno. È stato un momento di grande energia e speranza per un futuro migliore. "Dobbiamo – spiega l’amministratore delegato di Acquedotto del Fiora, Piero Ferrari – rispettare la risorsa acqua che non è infinita, ha bisogno di cura quotidiana. Dobbiamo preservarla in tutti imodi, per consegnarla ai giovani del futuro".

"È una giornata fondamentale ha detto il sindaco di Grosseto, Vivarelli Colonna – per adottare politiche di sensibilizzazione verso i nostri giovani che rappresentano il presente e futuro verso tematiche green. Oggi ogni bambino ha compreso il messaggio di diventare un piccolo ambasciatore del ben vivere".