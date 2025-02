La ripartenza dopo l’alluvione. Stanziati settantamila euro: "Per far fronte ai primi danni"

ORBETELLOTerminata la fase di emergenza, si passa ora alla conta dei danni e ai primi lavori urgenti di ripristino di alcune infrastrutture. Si è subito messa in moto la macchina organizzata dell’amministrazione comunale di Orbetello e della propria protezione civile. La bomba d’acqua che ha investito in pieno il territorio, soprattutto intorno alle campagne del Priorato, Polverosa, Fonteblanda e San Donato ed Albinia ha creato vasti allagamenti di campi coltivati, poderi, strade, molti garage di questa cittadina, ma anche nella zona di Orbetello e Scalo. La Giunta, anche con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del fuoco e dei propri mezzi di protezione civile ha effettuato una serie di sopralluoghi tecnici per valutare la situazione ed approntare i primi interventi concreti. Come confermano il sindaco, Andrea Casamenti e il consigliere delegato alla protezione civile, Roberto Berardi.

"Dopo il fortissimo temporale che ha interessato il nostro territorio – conferma il primo cittadino, Andrea Casamenti – è stato ripristinato il sottopassa pedonale di Orbetello Scalo, invaso da acqua e detriti. Percorribile anche quello viario di Albinia, anch’esso allagato e quello dello Stagnone, alle Quattro Strade. Sono stati raggiunti tutti i poderi allagati e le persone che erano rimaste isolate, con una mobilitazione puntuale dell’apparato di protezione civile. L’amministrazione, con atto urgente della giunta municipale ha deliberato uno stanziamento di 70mila euro per richieste urgenti di danni e lavori improcrastinabili". "Per andare incontro ai cittadini, inoltre – comunica Roberto Berardi – che sono stati colpiti dagli effetti degli allagamenti, al fine di necessità inerenti la gestione del ripristino delle condizioni di fruizione dei locali e delle pertinenza allagate è stata predisposta una apposita linea di comunicazione diretta. Pertanto, chi è stato colpito dalla tremenda bomba d’acqua può elencare le criticità, come smaltimento rifiuti, mancanza di acqua potabile, problemi di corrente elettrica, difficoltà di accesso a piazzali e locali può scrivere al Comune: [email protected]". Una ’corsia preferenziale con " la quale l’interessato indica la zona, i propri dati, che tipo di intervento viene richiesto, così come si stà organizzando il servizio ’a domicilio’ per ritirare ingombranti ed altri materiali andati distrutti con l’acqua.

Michele Casalini