La ricetta di Stefania Ulivieri "Dialogo, rapporti e senso civico"

"Dissuasori o inciampatori? Un dilemma sciolto in 24 ore con 3 cadute in via Fratti". Inizia così la nota del Pci delle Colline Metallifere. "Si tratta di tre donne che hanno collaudato quelli definiti dissuasori messi in prossimità dell’intersezione con via Goldoni, e che dovrebbero servire ad evitare l’invasione di mezzi nelle aree destinate al transito dei pedoni, ovvero i marciapiedi – aggiunge il Pci –, un surrogato di soluzione che da una parte non risolve il problema perché auto o furgoni non hanno problemi a passare sopra questi rialzi e un più crea pericolo di inciampo ai passanti, più frequente per chi ha problemi di vista e deambulazione. Come Pci riteniamo che siamo in presenza di una nuova scelta affrettata e messa in opera senza fare le valutazioni opportune di buon senso che dovrebbero essere alla base di qualsiasi iniziativa che crea impatto con la viabilità e il transito di persone e mezzi lungo le vie della città, vie datate, storiche che meritano però le attenzioni dovute data la loro peculiarità".

Poi il Pci chiude: "Così come è stato per la rotatoria dove si è peggiorata una situazione che aveva visto nell’ultimo decennio solo tre incidenti, ora accade per via Carducci dove fino ad oggi non si erano registrate cadute rovinose e ci voleva proprio la trovata del comune che, badate bene non aumenta la sicurezza ma fa in modo che in un giorno tre donne inciampino in quei rialzi praticamente inutili tra l’altro spesso invasi anche da erbacce".