La retrospettiva Gallorini, il ricordo

CIVITELLA PAGANICO

Domani alle 16 nei locali della Distilleria Nannoni, in località Aratrice, a Paganico, ci sarà la one-day exhibition dal titolo "Ars Gratia Artis" per celebrare il pittore e ceramista aretino Mario Gallorini a dieci anni dalla scomparsa.

"In mostra – spiegano gli organizzatori – una selezione di opere messe a disposizione dalla famiglia dell’artista, per ripercorrere oltre sessant’anni di carriera durante la quale Gallorini si è sempre guardato intorno, ma non si è mai lasciato intrappolare da particolari correnti e movimenti. Dagli esordi nel Dopoguerra con uno stile influenzato dal realismo di Rosai, agli anni Sessanta e Settanta connotati dall’introduzione di un gusto surrealista con echi cubo-futuristi e primitivisti, fino ad arrivare alla maturità e al linguaggio riconoscibile degli ultimi decenni di attività, definito da alcuni naif colto, Gallorini ha portato avanti un percorso sincero e coerente, con cui si è fatto conoscere anche a livello internazionale".

"Precisione nel disegno e nel tratto grafico, utilizzo sapiente del colore, attenzione per la forma e la composizione, sensibilità nei temi affrontati. Questi – si spiega ancora – sono gli ingredienti che hanno sempre caratterizzato l’arte del maestro toscano, che il visitatore potrà osservare da vicino nel corso dell’evento espositivo. Ogni decennio di attività è rappresentato nella mostra da opere pittoriche che prendono in esame i filoni principali dell’artista: il paesaggio e la figura umana. A queste vengono affiancate alcune ceramiche che esemplificano il linguaggio originale con cui Mario Gallorini si è fatto conoscere e apprezzare da pubblico e critica".

Nannoni Grappe del maestro distillatore Priscilla Occhipinti, leader in Italia per la distillazione e la vendita di grappa, gin, brandy, whisky e distillati di frutta artigianali, incontra l’arte di uno degli autori toscani più apprezzati della sua generazione per un appuntamento imperdibile. All’apertura dell’evento sono infatti previste una degustazione e una visita dell’azienda a cura della master distiller dell’azienda. A seguire la presentazione delle opere di Gallorini a cura di Marco Botti.

L’ingresso – come per tutte le inziative che si svolgono all’interno della distilleria – è gratuito, ma è richiesta la prenotazione al numero 0564905204.