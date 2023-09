La Regione "sostiene" il nido comunale di Scarlino: ecco come

Il Comune di Scarlino per l’anno educativo 20232024 ha aderito all’Avviso pubblico della Regione Toscana finalizzato a promuovere e sostenere l’accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), pubblici e privati accreditati. Tale avviso intende da un lato assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei piccoli, dall’altro favorire la partecipazione dei responsabili della cura, e in particolare delle donne, al mercato del lavoro. L’intervento rientra nell’ambito di "Giovani Sì", il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani e sarà finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione. Al Comune di Scarlino è stato assegnato un contributo pari a 12.616 che l’Amministrazione comunale ha inteso destinare integralmente al sostegno dei costi di gestione del nido d’infanzia comunale "Albero azzurro" per l’anno educativo 20232024. "Il nido comunale – ha detto l’assessore alle Politiche dell’infanzia, Michele Bianchi – è senz’altro un servizio essenziale per la comunità: ci stiamo impegnando per realizzare progetti a sostegno dell’infanzia e rivolti allo sviluppo e al rafforzamento dell’offerta educativa. Le risorse regionali, che si aggiungono a quelle comunali già stanziate in Bilancio, contribuiranno a garantire una proposta formativa di eccellenza, favorendo l’accoglienza dei bambini cosi` da sostenere le famiglie, promuovere concretamente la parità di genere e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro".