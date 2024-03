La Regione ha premiato Ilenia Garofalo

La forza delle donne è immensa. Come quella di Ilenia Garofalo, la giovane grossetana che ha combattuto un destino avverso e lo ha fatto con una determinazione encomiabile che le ha consentito di uscire dal tunnel. Ilenia è stata una delle premiate ieri in Regione nell’appuntamento "8 donne per l’8 marzo". Nella festa mondiale delle donne riflettori puntati su storie di eccezionale coraggio e Ilenia è stata protagonista di una di queste. Un incidente stradale gravissimo quando venne investita sulle strisce a Sesto Fiorentino, la lunghissima degenza a Careggi con tanti interventi chirurgici, il coraggio di riprendersi una vita normale e anche di partecipare a Miss Italia dove la patron Patrizia Mirigliani le ha consegnato la fascia di Miss Coraggio. "Tutte le donne premiate – ha detto Ilenia – hanno meritato questo riconoscimento perché protagoniste di storie diverse e molto significative. Questo riconoscimento mi rende orgogliosa – ha detto Ilenia – perché rappresenta la forza e il coraggio delle donne. E in questo momento ancora di più c’è bisogno di ribadirlo". Ilenia Garofalo era accompagnata dai genitori Franco e Carmela e dal capo ufficio stampa di Miss Italia Marcello Cambi. A consegnarle il premio è stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ed era presente anche il governatore Eugenio Giani. "Di incendi gravissimi come quello di cui sono state vittima – spiega Ilenia – purtroppo ce ne sono tantissimi. Quello che conta è la forza che chi è vittima di questo destino avverso deve mettere in gioco per riprendersi. Una determinazione che non deve mai venire meno perché io come altre abbiamo lottato ogni giorno per riprenderci la nostra vita che voglio vivere nella pienezza. Il coraggio anche nel mio caso è emerso quando sono stata chiamata ad affrontare problemi grandissimi. Situazioni che sembrano insormontabili, montagne altissime che con la forza della determinazione vengono scalate". Un esempio per tutti, Ilenia, che anche nella sala delle cerimonie della regione ha ricevuto un mare di complimenti. Come era accaduto anche nel corso delle finali di Miss Italia a Salsomaggiore. Il suo è un esempio che va raccontato a tutti. Soprattutto ai giovani che si abbattono ai primi problemi. Enrico Salvadori