La reazione dei cittadini: "La presenza dei militari?. Ci dà maggiore tranquillità"

Occhi in più in città e a Pitigliano con l’operazione "Strade Sicure". Da lunedì scorso quindici militari dell’Esercito monitorano due zone della città (l’area della stazione ferroviaria e via Roma) e la zona della sinagoga pitiglianese. Una presenza che garantisce un maggiore monitoraggio e che al contempo dovrebbe risultare rassicurante per i cittadini. Il servizio che interessa la Maremma rientra nel "Complesso Delta" che, oltre al nostro, comprende anche i territorio di Siena e Prato. Il comando delle tre aree è affidato al "Savoia cavalleria" e i suoi militari sono quelli schierati in città e a Pitigliano, mentre a Siena e Prato il servizio è assicurato da altri militari della Brigata Folgore. Il progetto al momento è diposto fino al prossimo 31 dicembre. Ma i cittadini grossetani cosa pensano della loro presenza?

"L’arrivo dei militari – afferma Riccardo Veltroni – mi ha dato una sensazione di maggiore sicurezza, quindi direi un fattore positivo, perché senz’altro possono rappresentare un aiuto per tutti, anche se magari non potranno essere la soluzione definitiva ai problemi della sicurezza. In questi giorni ho assistito ad un litigio fra due persone e all’avvicinarsi dei soldati si sono subito calmate. Hanno il potere di placare gli animi. A coloro che dicono che non serviranno a niente, che è tutto inutile, rispondo dicendo che invece qualcosa di positivo stanno facendo. Già da quando si vociferava il loro arrivo, la situazione sembrava leggermente migliore". "La presenza dei militari mi fa stare più tranquilla – spiega Alessia Severini –. Aiuteranno a vigilare sulla tranquillità di noi cittadini. La situazione per le donne in alcune zone come quella della stazione è critica. Saranno d’aiuto. Lavoro nella zona e transito spesso qui, è difficile. Spesso sento persone che fischiano, che fanno apprezzamenti. D’ora in poi, quando ci saranno episodi di disagio, saprò che guardandomi intorno potrò trovare i militari e mi avvicinerò a loro. Però purtroppo non penso sia la soluzione finale".

"Sicuramente – dice Matilde Veltroni – sono contenta dell’arrivo. Sono un occhio in più. Ci sarà controllo, in una zona che sta diventando sempre meno sicura. Lavoro in un negozio vicino alla stazione e una volta è capitato che ho fatto aspettare una cliente dentro perché fuori la situazione era poco raccomandabile". "Abito qui in zona – racconta Marzia Fanciulletti –. Sono a favore dei militari, sono una nota positiva. La situazione che stavamo vivendo era diventata pessima".

"Sono favorevole all’arrivo dell’Esercito, è un intervento positivo – afferma Federico Baldassarri –. Anzi di militari li vorrei di più e visto che sono un pendolare e vivo la stazione giornalmente per motivi di spostamenti per recarmi sul luogo di lavoro, vorrei che vigilassero anche dentro alla stazione. Devono essere più visibili, se girano la microcriminalità è più arginata. Così il problema sarebbe subito risolto".