La rabbia dei produttori: "Il nostro lavoro è inutile"

Una protesta che parte da lontano. E che fa capire come l’attenzione deve sempre rimanere altissima. Durante i controlli al Brennero gli agricoltori hanno trovato fiumi di latte destinati a noti caseifici pronti per diventare yogurt tricolori, centinaia di cosce di maiale allevate in Germania a cui è sufficiente la salatura per poter fregiarsi del marchio Made in Italy o poter essere spacciate come "italiane" e nostrane, poi grano senza alcuna tracciabilità, 23mila chili di pere dal Belgio dirette a Taranto, cipolle dell’est Europa spedite a Parma, tulipani olandesi in viaggio per Verona, 21mila di chili di patate "nordiche" spedite a Crotone, prodotti da forno, carne di maiale e molto altro. Latticini, insaccati, olio, ortaggi, frutta, fiori la cui provenienza è dubbia che sono una piaga per le aziende agricole ed una minaccia per la salute dei cittadini sempre più disorientati. "La situazione è vergognosa – ha detto Lorenzo Dori, produttore di carne a Roselle e presente al Brennero con la delegazione di Coldiretti arrivata dalla Provincia di Grosseto –. Abbiamo assistito ad una scena che fa capire molte cose: un tir pieno di cosce di suino era appena arrivato dall’Olanda. Basta una semplice salatura in un’azienda italiana che quel prodotto ha la possibilità di fregiarsi del marchio made in Italy". Dori prosegue: "Ci siamo stancati: noi allevatori di carne ci vediamo defraudati dei nostri diritti nonostante ci mettiamo l’anima in tutte le cose che facciamo. A scapito di quelli che acquistano un prodotto dall’estero, risparmiando tante risorse. Credo che sia arrivato il momento di scendere in piazza per difendere la nostra immagine e il made in Italy. Siamo i veri produttori e ci mettiamo la faccia: ci alziamo alle 5 del mattino, alleviamo, trasformiamo e mettiamo in tavola il vero prosciutto toscano. Siamo qui per denunciare quello che sta accadendo – chiude Dori – perchè ci sono molti che non sanno quello che accade in questa parte di frontiera ormai da troppo tempo sulla nostra pelle".