"La Provincia ha perso 10 milioni di euro"

"Il progetto pilota presentato dalla Provincia di Grosseto Nuovo patto per lo sviluppo della Maremma Grossetana è stato bocciato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, per cui il territorio perde 10 milioni di euro".

E’ quanto dice Andrea Maule, consigliere provinciale e candidato sindaco a Gavorrano per il centrodestra, che ricorda che "quando un soggetto, pubblico o privato che sia, partecipa ad un bando presentando il proprio progetto ha tre possibilità: ammesso a contributo e finanziato, ammesso a contributo ma non finanziato per carenza di risorse o bocciato per motivi vari. E il progetto pilota promosso dalla Provincia di Grosseto è stato bocciato, per motivi ad oggi non noti". In sintesi, dice ancora Maule, "il ministero ha ritenuto il progetto della Provincia di Grosseto non ammissibile, senza se e senza ma".

"Il progetto in questione – dice Maule – prevedeva interventi, tra enti pubblici e soggetti privati, per oltre 18 milioni di euro, con il conseguente teorico arrivo sul territorio maremmano di ben 10 milioni di euro di contributi a fondo perduto: tutto vano. Il progetto proposto è stato più o meno cestinato dal ministero".

"E dopo questa pessima figura – insiste Maule – è lecito chiedere lumi al presidente della Provincia, Francesco Limatola. Quali sono i motivi che hanno indotto il ministero a non approvare il progetto? Per quali motivi vanno oggi persi per strada 10 milioni di euro che sarebbero potuti arrivare nell’economia maremmana a dare una importante boccata di ossigeno?".

Roberto Pieralli