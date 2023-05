"La proprietà non si nasconda dietro un dito. No allo stop totale a giugno"

La Filctem Cgil ha convocato un’assemblea degli iscritti aperta a tutti i lavoratori Venator e ai rappresentanti delle imprese appaltartici per discutere gli ultimi importanti aggiornamenti della situazione della fabbrica e decidere insieme la linea più efficace per la difesa dei diritti dei lavoratori e per il loro futuro. "L’azienda – dicono – rilancia sulle condizioni per la ripartenza, dopo la fermata di giugno chiedendo non soltanto la concessione del permesso alla discarica temporanea, ma anche precise e irrealizzabili garanzie sulla discarica permanente di cui non è stato neanche presentato il progetto. Ma i lavoratori sono preoccupati perchè vedono chiaramente una volontà completamente diversa tesa a spremere l’impianto fino all’ultimo". Poi chiudono: "Chiediamo all’azienda di impegnarsi per evitare la cassa integrazione straordinaria che porterebbe una fermata preludio alla chiusura. Non vogliamo farci ammaliare dalla prospettiva della “morte dolce”".