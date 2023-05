"La proprietà non dà certezze"

Il Consiglio comunale di Scarlino esprime forte preoccupazione sul futuro dell’impianto Venator. A seguito delle ultime vicende, i consiglieri comunali scarlinesi si sono incontrati per discutere della situazione. Dall’incontro è emersa una forte preoccupazione. "Le proposte fatte dal gruppo dirigenziale di Venator nel corso delle riunioni dei giorni scorsi non danno certezze, anzi – dicono i consiglieri –. Quello che ci aspettiamo dall’azienda sono invece previsioni certe, visto che tali indicazioni sul futuro dell’impianto di Scarlino sono contenute nella documentazione consegnata alle istituzioni statunitensi al momento dell’applicazione del Capitolo 11. Ribadiamo un aspetto importante: questo Consiglio comunale, per quanto di sua competenza, si è impegnato nei mesi scorsi per supportare l’azienda. La temporaneità deve rimanere tale. Il Consiglio comunale di Scarlino ha prodotto un atto chiaro, che deve essere tenuto ben presente dall’azienda".