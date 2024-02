La proposta di M5S: "Una coalizione civica per conquistare il Comune di Grosseto"

Aria di novità in casa del Movimento 5 Stelle in ottica delle prossime elezioni comunali del 2027. In questi tre anni e mezzo di attesa, infatti, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giacomo Gori ha annunciato una nuova iniziativa politica molto particolare: "Vogliamo – spiega Gori – proporre qualcosa di innovativo in vista delle prossime elezioni. L’obiettivo principale è farci trovare pronti quando arriverà quel giorno. Il nostro intento è creare la più grande coalizione civica mai pensata prima, includendo più persone possibili. E muoversi con tre anni di anticipo potrebbe essere un vantaggio. Avremmo potuto aspettare, ma non vogliamo perdere troppo tempo".

Al centro di questa idea ci sono soprattutto i cittadini: "Noi – continua – abbiamo un progetto ben definito e strutturato che vogliamo condividere con la cittadinanza. Vogliamo coinvolgere i cittadini perché loro sono una componente indispensabile alla causa. Vogliamo far loro riscoprire la passione per la politica e soprattutto dar loro risalto poiché devono riappropriarsi del loro ruolo attivo nell’istituzione. Vogliamo creare una grande famiglia"

"In questi tre anni e mezzo – continua il consigliere – ci daremo da fare e faremo diversi incontri, ogni settimana, insieme ai cittadini spiegando loro tutto il nostro progetto. Chiunque vorrà, potrà proporre delle idee utili alla causa. Già da ora, agiremo come se fossimo a solo 20 giorni dalle elezioni. Siamo convinti che se i cittadini ci daranno ascolto, riusciremo a fare grandissime cose. La nostra priorità è la cura e la salvaguardia della nostra città. Vogliamo governare e migliorare questo Comune. E vogliamo anche incidere in maniera positiva sulla vita dei nostri cittadini. Non ci faremo trovare impreparati. Non abbiamo paura e siamo pronti a dialogare con tutti. Ci teniamo a questa iniziativa e ci mettiamo la faccia".

"In questi ultimi anni – continua – abbiamo acquisito sempre più esperienza e ora conosciamo tutti gli aspetti negativi di una classica amministrazione comunale. Ne conosciamo ogni singolo dettaglio e abbiamo anche le soluzioni a queste problematiche. Ormai conosciamo ogni singola situazione per non commettere errori del genere. Vogliamo far capire questo alla cittadinanza. Il nostro è un amore incondizionato per questa città e sappiamo come poterla migliorare. Un Comune si governa con la concretezza e noi abbiamo la giusta credibilità. Daremo il meglio di noi. Questa grande coalizione ci porterà grande soddisfazione ed io stesso sarò pronto a scendere in campo per trasmettere il mio sapere a tutti coloro che ne saranno interessati. Puntiamo – conclude Giacomo Gori – a una squadra preparata di tanti candidati che va formata con il tempo. Siamo pronti alla sfida".