La Proloco del Golfo. Ecco il nuovo direttivo

FOLLONICA

La Proloco di Follonica si rilancia: il nuovo direttivo è stato infatti presentato nella sala consiliare di Follonica. "Il nuovo organismo – ha iniziato il sindaco Andrea Benini – rinnovato e rinvigorito in ogni sua parte, permetterà di creare occasioni ed eventi di promozione turistica per la città, declinati in tanti modi. L’Amministrazione ora dovrà essere all’altezza e porsi nel modo più propositivo possibile". Il presidente sarà Alessandro Biagioni e fanno parte del direttivo il tesoriere Francesco Novelli, il vicepresidente Luca Bani, la segretaria Nunzia Tragno e i consiglieri, Antonina Loriga, Marco Cellini e Giacomo Versini.

"Il nostro presupposto è che non abbiamo connotazione politica – ha detto il presidente Alessandro Biagioni – e non deve avere nemmeno interessi personali. Ma dovrà senz’altro lavorare come squadra, perché è così che si possono raggiungere gli obiettivi". "Vogliamo anche ringraziare i vecchi membri, quelli che hanno portato avanti la Proloco in questi anni tra mille difficoltà di ogni tipo – ha proseguito il vicepresidente Luca Bani – a partire da Katjuscia Giannelli. La loro esperienza dovrà servirci per fare sempre meglio". La nuova sede della Proloco si trova in piazza del Popolo che è senza dubbio uno dei punti strategici per il grande passaggio di residenti e turisti durante tutto l’anno. Verrà creata una pagina ufficiale su internet e anche i social saranno al centro del programma. E’ stato infatti creato un gruppo Facebook "Amici della Proloco". "Siamo qui per il bene della nostra città – ha chiuso la segreteria Nunzia Tragno – Vogliamo valorizzare il territorio e le tradizioni, riuscendo ad essere vicini alla popolazione". Ed è già in cantiere il primo evento della nuova Proloco: si tratta dello "Svuota cantine", che verrà curato e organizzato insieme all’Amministrazione comunale il 21 aprile al Parco centrale.