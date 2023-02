La Proloco al voto per il direttivo

La Proloco di Porto Santo Stefano rinnova il consiglio. Si terrà oggi alle 17 nella sala sotto la chiesa della Ss Trinità, a Pozzarello, l’assemblea dei soci assieme alle elezioni del direttivo. L’attuale direttivo, dimissionario al termine del mandato 20192022, approverà il bilancio consuntivo e il rendiconto finale del mandato 20192022. Dopodiché si terranno le votazioni e la proclamazione dei risultati. Possono partecipare all’assemblea e votare per il nuovo consiglio i soci fondatori, i soci onorari e i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2023. Nel frattempo, il direttivo uscente "ringrazia con affetto tutti coloro che hanno contribuito, con la loro partecipazione, alle manifestazioni e agli eventi proposti. Un sentito ringraziamento – dice il presidente Domenico Solari – va all’amministrazione comunale, che ha creduto e supportato i numerosi progetti e iniziative". L’ultima delle quali è stato il posizionamento nel giardino di Villa Varoli dell’albero di Natale che durante le festività era stato addobbato nel corso Umberto di Porto Santo Stefano nell’ambito del progetto Scarti di Natale". "Far parte del consiglio direttivo della Proloco è un’esperienza impegnativa – aggiunge Solari – ma allo stesso tempo meravigliosa, che ci ha permesso di conoscere nel profondo il nostro territorio. Il consiglio, in carica dal 2019, si è subito mobilitato con grande entusiasmo nella realizzazione di eventi giovanili".

Andrea Capitani