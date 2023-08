La Piazza vince il 67° Palio Marinaro a Castiglione della Pescaia

E’ il rione Piazza ad aggiudicarsi la sessantasettesima edizione del Palio remiero di Castiglione della Pescaia dedicato all’Assunta. La manifestazione (folkloristica e sportiva insieme) che divide il paese balneare in cinque rioni, quest’anno aveva un sapore particolare, le aspettative erano grandi e si sono dimostrate tali ieri pomeriggio sulle acque antistanti il Porto canale. Sia per il risultato finale che per la grande partecipazione di pubblico.

A tagliare il traguardo dopo 2700 metri e 3 virate è stato il rione biancoverde che sale incontrastato nell’albo d’oro dall’alto delle sue 21 vittorie. Allo sparo del via si presentavano favoriti i rematori della Portaccia vincitori dello scorso anno, invece con grande grinta, con ineccepibile tecnica e con grande fatica a tagliare il traguardo per primo è stato il rione Piazza che ha dominato la competizione dall’inizio fino alla fine, ovvero fino all’ingresso del canale dando due barche di distacco al Rione Ponte, terza la Portaccia, distaccate il Castello e la Marina, quest’ultima con un problema fisico a un rematore. Questo L’equipaggio della Piazza vincitrice del Palio: timoniere Tommaso Temperani 1° remo Filippo Temperani 21 2° remo Filippo Gargano 3° remo Tommaso Veri 4° remo Francesco Chelini, Capo rione Tommaso Veri, madrina Lara Belcari. Capitano Riccardo Lari.

Enzo Riemma