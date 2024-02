La piaga sociale: "Violenza di genere. La solitudine è la sua vera alleata"

Non è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma un oceano. Ormai tutte le "gocce" di violenza, soprattutto di genere, hanno creato un oceano molto mosso. Il problema è arrivato a riva, ma nell’oceano ci sono tante figure che arrivano in soccorso. Le istituzioni, combattono, oggi più che mai, insieme a tutte le strutture e gli strumenti messi in campo per contrastare e prevenire questo inciampo sociale. Ieri, nel Polo Universitario Grossetano si è tenuta una tavola rotonda sulla violenza di genere organizzata dal Leo Club Francesco Iannitelli insieme alla Fondazione Polo Universitario. "Cuori Violenti" è l’evento che ha approfondito l’argomento con vari esperti. Ha coordinato il convegno il presidente Comitato tecnico scientifico del Polo universitario Claudio Pacella, scandendo gli interventi dei relatori, gli avvocati Camilla Toninellli e Francesca Carnicelli, nonché la vice presidente della Camera penale di Grosseto, la psicologa Martina Rosadoni, la presidente del centro antiviolenza "Tutto è vita" Susi Esposito, ed il presidente del Leo Club, Pietro Pio Fuschetto. Nell’aula erano presenti i volti del futuro, volti a cui è stato dedicato l’evento, tre classi del liceo Chelli, del Manetti Porciatti e del Rosmini. Prima degli interventi, sono arrivati alcuni saluti istituzionali, tra cui quelli del tenente dei carabinieri Vincenzo Langellotti, dell’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi, dell’avvocato Alessandro Oneto (presidente del Coa) e della dottoressa Vittoria Doretti, responsabile regionale Codice Rosa. I relatori hanno lasciato e lanciato dei messaggi ai giovani, nonché spunti di riflessione e approfondimenti.

"Interveniamo spesso in casi di violenza per aiutare le vittime – dice Langellotti –. I momenti di formazione e informazione sono fondamentali per i giovani".

Incisiva e d’impatto. Doretti è arrivata al cuore dei presenti. "Il Codice Rosa – dice – non poteva nascere e fiorire se non in Maremma. Vivere il Codice Rosa è come un film ma non lo è. Serve coraggio".

"Si chiama Codice Rosa – continua – perché la rosa bianca è il simbolo che rappresenta le donne vittime e tutti i sottoposti a crimini d’odio. Nel 2009 alcuni ragazzi hanno scelto questo nome. Nel 2011, c’è stato un incontro con Raffaele Cantone con un dibattito sulla mafia e violenza. Cosa hanno in comune? Il crollo sociale e l’omertà. L’alleata peggiore della violenza è la solitudine. Dobbiamo intervenire su questo aspetto, ascoltando e non giudicando. Prima del covid il fenomeno era in riduzione".

Toninelli ha presentato "la violenza di genere, il quadro normativo" illustrando vari aspetti tra cui la difesa dell’autore di violenza che deve essere garantita, spiegando il post procedimento che vede il recupero e rinserimento del soggetto maltrattante nella società. Carinicelli ha spiegato "la violenza di genere negli aspetti processuali". "Il legislatore – dice – si trova di fronte a scelte difficili come la fase cautelare. È brutto quando si parla di violenza sentire che gli accusati abbiano diritti, ma sono presunti innocenti, e a volte lo sono".

Rosadoni ha descritto "gli aspetti della violenza". "Non possiamo – dice – scegliere come reagire, dobbiamo capire i campanelli d’allarme". Poi il messaggio di Esposito: "Avete il diritto di dire di no e amatevi".

Ha lasciato la parola ad una testimonianza, scritto nelle pagine del libro ‘Una mattina come tante’ di Sabrina Ciononi. Ultimo intervento di Fuschetto "La donna nell’esperienza mafiosa". "Le donne – dice – nella mafia sono succubi e sono costrette a vivere in un mondo che non è loro".