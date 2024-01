La "Philosophia Perennis" in un saggio Oggi alle 17 nella galleria d’arte dell’antiquariato "Ticci, in via Andrea da Grosseto, sarà presentato il saggio "Philosophia Perennis" di Antonio D’Alonzo (edizioni Effigi). Il libro esplora l'idea di una Tradizione Madre che sottende tutte le religioni e filosofie. L'autore, nato a Grosseto nel 1963, ha pubblicato diversi libri sulla filosofia e la storia delle religioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito della casa editrice amiatina.