La Pet therapy entra nella Rsa Insieme Rotary e "Dog 4 Life"

Ha preso il via per gli ospiti della Rsa lagunare un corso di pet therapy, a cura del Rotary Club di Orbetello e della Costa d’Argento in collaborazione con l’associazione "Dog 4 Life" e alla cooperativa sociale "Uscita di Sicurezza". Si andrà avanti, con lezioni una volta a settimana sino a primavera inoltrata. Sono impegnate due accompagnatrici della sede di Grosseto dell’associazione e 4 cani appositamente addestrati per avviare percorsi di socializzazione tra tutti gli ospiti della residenza sanitaria assistita. La Pet Therapia serve per migliorare la comunicazione ed i singoli rapporti tra le persone. Le due ragazze sono Patrizia Zanini e Ludovica Borgia. I quattro cani sono Ginger, Love, Patty e Ophelia. Il progetto con gli anziani segue quello avviato con i bambini della scuola di infanzia di Neghelli. Si è visto che questi animali aiutano molto le persone anziane nel comunicare con gli altri, nel muoversi fisicamente ottenendo miglioramenti sensibli nella vita quotidiana. La Rsa di Orbetello è stata spesso al centro di iniziative innovative e di socializzazione per i propri ospiti. Le attività sono anche in convenzione, fra queste alcune con la Asl e i Comuni, fra i quali quello lagunare attraverso l’assessorato al Sociale coordinato dalla vice sindaca Chiara Piccini.

Michele Casalini