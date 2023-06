La pesca è in difficoltà "In 3 anni il costo del gasolio è aumentato di quasi il 50%"

Federpesca chiede nuove misure a sostegno del settore, a partire dall’estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburante. Secondo le stime dell’associazione di categoria, basate sullo studio condotto dall’istituto Nisea, in tre anni il costo del gasolio è aumentato del 47 per cento, passando dal rappresentare il 20 per cento dei ricavi a rappresentarne il 29. "Il comparto della pesca – afferma Roberto Manai, di Federpesca Toscana – ha subìto negli ultimi anni forti ripercussioni dovute a molteplici fattori che hanno portato a una continuata e prolungata situazione di difficoltà, come gli effetti socio-economici della diffusione del coronavirus e della crisi internazionale che ha provocato un aumento vertiginoso dei prezzi del gasolio. Inoltre, gli imprenditori della pesca stanno vivendo una forte compressione della loro competitività relativa, per effetto diretto delle politiche comunitarie volte alla sostenibilità dello sfruttamento degli stock naturali, in presenza di altrettante attività economiche poste in essere da flotte di Paesi terzi senza limitazioni e controlli, che però concorrono commercialmente sugli stessi mercati". In particolar modo, è stato durante il 2022 che il caro gasolio ha colpito in modo più duro le imprese.

"I nostri pescatori hanno dovuto reagire riducendo i giorni trascorsi in mare – afferma Manai – o interrompendo l’attività. E ricordiamo che, oltre al costo del lavoro, il consumo di carburante rappresenta la voce più importante per le imprese di pesca. Una voce resa estremamente instabile dalla variabilità del prezzo". Stando alle cifre proposte, rispetto alla media nazionale nel periodo 2019-20, i prezzi del 2022 raggiungono i 200 euro di media giornaliera. Le imbarcazioni di dimensione lunga che utilizzano attrezzi come lo strascico, subiscono un impatto maggiore risultando in stima una spesa media giornaliera che sorpasserà i 700 euro contro la media poco inferiore ai 400 per il periodo 2019-20. "In assenza di adeguati interventi di compensazione – conclude Manai – la situazione economica e finanziaria delle imprese ne risulterebbe seriamente compromessa, con fallimenti e riduzioni di personale in un settore strategico per il nostro Paese". Riccardo Bruni