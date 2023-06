La nuova stagione Balneari, ottimismo per le presenze Ma la Bolkestein...

di Steven Santamaria

La Maremma, grazie alla sua costa, è sempre stata una delle mete turistiche più ambite. I gestori degli stabilimenti balneari sono finalmente pronti a ripartire, ma a complicare i loro piani c’è l’ombra della Bolkestein. Siamo andati fra i vari bagnetti di Marina per capire un po’ gli umori e le sensazioni dei gestori balneari.

"Cosa mi aspetto da questa stagione? – dice Sergio Steri, gestore de La Bussola – Sinceramente noi siamo contenti. Noi abbiamo sempre lavorato con gli stanziali, quindi i nostri clienti sono quasi tutti della zona. Noi da giugno a settembre lavoriamo tanto con i grossetani e lavoriamo poco con il turismo esterno. Siamo un vero e proprio bagnetto di grossetani".

"Poi, ovviamente – continua – nello scenario degli ultimi anni post-covid, i vari aumenti dei costi hanno inciso notevolmente. E in più, ora si è aggiunta la Bolkestein che ci ha messo un po’ il bastone fra le ruote. Serve sicuramente chiarezza, ma secondo me andremo sicuramente all’asta".

"A livello di presenze penso che sarà una stagione positiva – dice Marco Bertini, gestore dello stabilimento Bertini –. Speriamo che il tempo sia dalla nostra parte. La nostra provincia ha molte offerte, fra mare, pineta e montagna, quindi per questo sono abbastanza fiducioso. La nostra è sempre stata una zona frequentata". "L’anno scorso l’aumento dei vari costi ha influito tantissimo – continua –. Spero che quest’anno, visto anche l’abbassamento di alcuni costi, la situazione migliori. Poi per quanto riguarda la Bolkestein, non riusciamo a dormire e non siamo tranquilli. Purtroppo, qui in Italia facciamo e decidiamo le cose sempre all’ultimo secondo. Ma ad oggi, la situazione è molto delicata".

"La stagione non è iniziata nel migliore dei modi perché a maggio ha praticamente piovuto sempre – dicono Claudio Castellucci e Alberto Bartalucci, gestori dello stabilimento I Gigli –. Ma noi per fortuna, ogni anno, abbiamo tanti turisti, sia da Grosseto che da fuori, che si sono sempre serviti da noi e che si sono sempre trovati bene nel nostro stabilimento. Quindi noi non abbiamo mai avuto un calo da questo punto di vista, siamo un po’ in controtendenza". "Per i vari aumenti dei costi – continuano – abbiamo dovuto aumentare di poco il prezzo stagionale. Ma questo comunque non ha influito sulla frequenza dei nostri clienti più fidati. Per quanto riguarda la Bolkestein, siamo sempre in attesa. Non abbiamo certezze. Noi avremmo bisogno di fare degli investimenti per comprare degli ombrelloni ma in questo momento sarebbe un solo rischio farli perché non si ha la sicurezza di come questa storia andrà a finire. Tutto quello che fai, rischi di perderlo. In più, si parla anche di un possibile incameramento, quindi tutto rischia di diventare dello Stato senza che ci sia un rimborso o un corrispettivo per noi gestori. Speriamo che facciano qualcosa, ma questa è una situazione delicata perché si rischia di distruggere delle imprese".