’La Notte dei Pirati’, il programma Nuovo spettacolo tra le vie e in mare

Partono i preparativi per la prossima edizione della Notte dei Pirati. La rassegna portoercolese, che quest’anno giunge alla sua quindicesima apparizione, promette di nuovo spettacolo tra le vie e nello specchio acqueo del paese argentarino, con grandi novità rispetto all’anno scorso. La prima riguarda le date.

Il tutto partirà infatti venerdì 28 aprile, con l’inaugurazione del covo con le nuove installazioni ad opera del Comitato Pirati. Sabato 29 aprile sarà invece il giorno dedicato ai più giovani: la sfilata delle ciurme dei ragazzi sarà aperta da una street band, dopodiché potrà partire la caccia al tesoro dedicata agli studenti delle scuole medie ed elementari.

Sabato 6 maggio sarà il giorno della Notte dei Pirati, con il paese che sarà messo a ferro e fuoco da decine di ciurme e centinaia di bucanieri, ognuno con una maschera stravagante dedicata ai più famosi pirati della fantasia e del cinema, ma con un occhio anche all’inventiva. La sfilata aprirà la giornata, seguita dalla conquista della bandiera sull’acqua e dallo sbarco dei pirati sulle spiaggette di Porto Ercole, il cerchio di fuoco sul mare e i fuochi d’artificio. Ma non solo: quest’anno ci sarà spazio per giocare anche per i tantissimi spettatori, grazie al luna park che il Comitato Pirati organizzerà sulle spiagge del paese. Tiro alla fune, braccio di ferro, l’anello dell’amore, il bersaglio del pirata, i dadi dei corsari, i pirati equilibristi e la corsa degli insaccati, tutte attività che si potranno fare anche per chi non parteciperà con una sua ciurma alla Notte dei Pirati.

Andrea Capitani