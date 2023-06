La nostra sicurezza urbana: "Le nuove regole sono azioni. E a noi servono solo i fatti"

Grosseto, 19 giugno 2023 – ”Regolamento comunale, in tanti parlano, a noi servono azioni. Come questa". E’ quanto dicono i rappresentanti del gruppo Buon Vicinato Centro che plaudono dunque all’iniziativa del Comune di Grosseto.

"L’ordinanza si fa norma. Per i residenti e gli imprenditori della zona si tratta di un importante tassello, atteso da tempo – dicono ancora –. Il Comune ha risposto ad una nostra richiesta di aiuto specifica, ascoltando i cittadini residenti: va apprezzato, perché troppo spesso la politica lo fa, parlando di massimi sistemi senza contestualizzare. E come il Comune, la Polizia municipale, la Questura, i Carabinieri e la Guardia di finanza, sotto l’attenta regia della Prefettura, stanno mettendo in campo il massimo sforzo consentito in un sistema giudiziario nazionale e normativo regionale che non offre molta possibilità di arginare questi livelli di degrado e microcriminalità. Sono anni che chiediamo di limitare la vendita incontrollata di bevande alcoliche anche ai minorenni, come lo sviluppo di intere zone che non sembrano appartenere alla nostra Grosseto, dove persino per entrare in casa nostra dobbiamo chiedere permesso, dove la differenza culturale diventa controvalore, degrado, insicurezza, invece che una poliedricità di profumi, colori e visioni del mondo come dovrebbe essere. Oggi leggiamo di strali lanciati su una norma che per noi è un punto di partenza importante, ma nessuno dei tanti che parlano a nome dei cittadini, si è mai ultimamente interfacciato con le persone che abitano nelle zone. Chi acquista alcolici a tarda sera in questa zona e li consuma per strada, provoca degrado sociale, schiamazzi, risse, minacce e si permette persino di espletare i propri bisogni corporali in giro, sui muri, sui portoni, sulle auto, abbandona rifiuti ovunque, spaccando vetri che possono ferire facilmente animali, e persone, soprattutto bambini".

"Basta una norma a risolvere i problemi di via Roma e dintorni? Certamente no – continuano –. Ma per chi come noi convive con questo da anni, ed è ormai consapevole dei limiti che leggi e norme hanno per contrastare questo impoverimento sociale ed economico (come il valore delle nostre case che crolla: ci pensa mai nessuno?) una variazione stringente sul regolamento di polizia urbana, pare un importante segnale, che apprezziamo. Come apprezziamo l’impegno delle istituzioni tutte, e in particolare di tutti i ragazzi delle Forze dell’ordine che ogni giorno è ogni sera provano a vigilare su questa un tempo splendida e viva zona della città".