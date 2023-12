La nostra sicurezza. I sindaci dal prefetto

Si è riunito in Prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione, coordinata dal prefetto Paola Berardino, ha visto la partecipazione dei sindaci dell’Amiata grossetana, del questore, Antonio Mannoni, del comandante provinciale dei Carabinieri, Sebastiano Arena, del comandante provinciale della Guardia di finanza, Nicola Piccinni, del comandante della Polizia stradale, Antonio Gaetani, e del comandante della Polizia provinciale, Stefano Pacini. Dalla riunione sono uscite fuori alcune azioni da mettere in campo, a partire dall’intensificazione dei controlli, massima sinergia tra Forze dell’ordine e polizie locali, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esistenti e collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata come ad esempio il controllo di vicinato. Nel corso dell’incontro è stato effettuato un focus sulla sicurezza dell’intero territorio amiatino dal quale è emerso, nel corso del 2023, un decremento degli indici dei reati rispetto all’anno precedente. Il prefetto ha comunque sottolineato la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e vigilanza in chiave preventiva e di controllo, prestando particolare attenzione alle aree più esposte a fenomeni di illegalità. "Ascolto – ha dichiarato il prefetto – le istanze che provengono da sindaci, associazioni di categoria ancor di più la percezione anche attraverso iniziative volte a migliorare la vivibilità di taluni luoghi e, di conseguenza, venire incontro alle esigenze di residenti e turisti".

Nel corso della riunione è stata concordata una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra polizie locali e Forze dell’ordine, in un proficuo gioco di squadra, capace di elevare il livello di percezione di sicurezza delle collettività locali.