La nostra sicurezza Guidano ubriachi: denunce

Con l’ingresso nel periodo clou della stagione estiva aumentano e si fanno sempre più mirati i controlli dei carabinieri che, anche nello scorso fine settimana, sono stati impegnati sia in varie zone del territorio (soprattutto nei pressi dei locali della movida) che in mare.

Nel corso di questi controlli, sei militari a borde della motovedetta di Porto Santo Stefano, avvalendosi dell’unità navale di nuova concezione "classe N800 hybrid", ibrida perché dotata di propulsori sia elettrici che endotermici, hanno monitorato un lungo tratto di costa, in particolare nella zona compresa tra le località "Santa Liberata" e "Cantoniera", con lo scopo di reprimere il diffuso e pericoloso fenomeno degli ancoraggi in zona riservata alla balneazione, soprattutto se in presenza di bagnanti.

Nel complesso, sono state controllate sei imbarcazioni, elevando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 1.300 euro.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno svolto numerosi servizi di contrasto all’altrettanto preoccupante fenomeno di chi si mette alla guida di autoveicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, i controlli degli ultimi due fine settimana, svolti dall’Arma avvalendosi dell’etilometro anche sull’Isola del Giglio oltre che sulle principali arterie stradali nei pressi dei maggiori locali notturni, hanno portato all’elevazione di varie sanzioni amministrative e penali, con ritiro della patente, a carico di quattro ragazzi sorpresi alla guida in stato d’ebbrezza.

Ma il presidio del territorio non ha tralasciato ovviamente la prevenzione dei reati predatori, in particolar modo dei furti, e su questo fronte sono stati numerosi i posti di blocco e i controlli su autovetture e persone sospette trovate in zona.

Grazie proprio a questo monitoraggio, domenica è stato scoperto un uomo in possesso di arnesi atti allo scasso che deteneva senza alcuna motivazione, per cui è stato identificato e denunciato.