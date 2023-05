La nostra iniziativa Studenti cronisti Cerimonia finale del progetto

No bravi, bravissimi. Articoli no interessanti, molto di più: fanno riflettere. Argomenti anche molto, molto delicati affrontati con una sensibilità spesso difficile da riscontrare anche in persone più esperte. Cosa dire più di questo dei ragazzi che hanno preso parte alla ventunesima edizione del Campionato di giornalismo?

Anzi, forse una cosa la possiamo aggiungere. In tutti i loro lavori – qualsiasi argomento fosse affrontato – è sempre mancata una cosa: la banalità.

Non fa parte del loro modo di pensare, evidentemente, e questo rende ogni volta questo progetto de La Nazione un qualcosa di nuovo, perché idee, emozioni, modi di vedere le cose, commenti e anche critiche espresse negli articoli sono sempre diverse e frutto – perché così succede – di un bel confronto fra di loro. Ad esempio, provate adesso a chiedere a questi ragazzi quanto lavoro c’è dietro alla raccolta di notizie e quanto poi ne serve per "strizzare" dieci, cento, mille idee nel numero di battute che devono essere rispettate. E oggi alle 10 nella sala Eden, sul bastione Garibaldi, la cerimonia conclusiva sarà soprattutto una festa dedicata a loro, ai ragazzi che – seguiti dai loro docenti tutor – si sono messi in gioco dimostrando che, spesso, chi ha qualcosa da imparare non sono gli adolescenti.

Luca Mantiglioni