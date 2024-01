La neve si fa attendere. Ieri solo qualche fiocco

Sul Monte Amiata sono tutti con il naso all’insù nella speranza che già la giornata di oggi possa portare un po’ di neve naturale. Ieri ci ha provato a nevicare (in vetta) ma il risultato non è stato un granché. Oggi, stando anche alle previsioni meteo, dovrebbe nevicare sul comprensorio sciistico e nei prossimi giorni le temperature dovrebbero stabilizzarsi sotto lo zero (almeno per buona parte della settimana) e quest’ultima rappresenta la condizione ideale per poter azionare i generatori di neve artificiale. Quest’anno il Natale non è stato bianco, niente nevicate e niente sport invernali per i turisti che hanno comunque deciso di trascorrere le proprie vacanze natalizie sull’antico vulcano. La speranza degli sciatori locali e anche delle numerose attività legate al mondo della neve è che nei prossimi giorni qualcosa possa sbloccarsi. La priorità delle società che gestiscono gli impianti di risalita è riuscire a mettere in funzione, in tempi brevi, almeno i campi scuola, ovviamente, neve permettendo.