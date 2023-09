La natura secondo Radi. Stasera presentazione

Una biografia ecologica intrisa di quell’amore per la vita che Edward Osborn Wilson definì biofilia. È questo e molto altro il libro del naturalista e fotografo Giacomo Radi, "Di Malerbe, tritoni, lucciole e altre storie - Sui sentieri della biodiversità" che verrà presentato oggi alle alle 21 nella sala Tirreno di via Bicocchi 53A a Follonica. Un libro che per Radi somiglia a "uno specchio di riconoscimento per gli amanti della natura, che fin da bambini hanno trascorso gran parte del loro tempo immersi in una contemplazione appassionata delle forme di vita che popolano il nostro pianeta". Ma è anche un’opera capace di coinvolgere i non addetti ai lavori: tra le pagine che scorrono rapide – 192 pagine e 250 fotografie – le parole scritte dal naturalista e le foto da lui scattate, si controbilanciano perfettamente, regalandosi vicendevolmente luce e profondità. I diciannove racconti e le duecentocinquanta foto da cui è composto, sono preceduti da due prefazioni di Donato Grasso e Andrea Sforzi.