"La mozione di revoca è inammissibile"

"La mozione con cui sindaco e Giunta sono invitati a revocare la deliberazione riguardante l’intitolazione di via della Pacificazione, via Almirante e via Berlinguer, è da ritenersi inammissibile. La nota, presentata da alcuni capigruppo consiliari di opposizione va a scontrarsi con una decisione chiara e inequivocabile dell’Amministrazione. Non c’è alcuna possibilità, né tanto meno la volontà, di interrompere l’iter procedurale". A darne notizia è il sindaco Vivarelli Colonna che rende nota la decisione presa alla luce di un attento parere istruttorio. "Nello stesso si evidenzia che il primo punto della mozione presentata si limita esclusivamente a ripercorrere l’iter amministrativo che ha portato alla deliberazione di Giunta. Successivamente che le considerazioni di tipo politico menzionate nel prosieguo portano a conclusioni del tutto incompatibili con la volontà espressa dalla stessa Giunta".