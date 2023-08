La mostra di prestigio Della Robbia, molte visite

Oggi è l’ultimo giorno per vedere da vicino "La Madonna con Bambino" di Luca della Robbia, anche detta "Madonna di Santa Fiora".

La mostra, allestita a Palazzo Sforza Cesarini nel centro storico di Santa Fiora, chiuderà questa sera e l’opera – dopo circa due settimane – tornerà ai suoi proprietari, Lilian e André Esteves che la conserveranno nella loro raccolta di arte antica italiana, all’interno della loro tenuta di Argiano, vicino a Montalcino.

Con questa mostra temporanea il Comune di Santa Fiora ha offerto l’occasione di guardare da vicino un piccolo, grande capolavoro del Rinascimento toscano e molti, tra abitanti e turisti, hanno colto l’occasione per andarla a visitare.

Tra i visitatori, oltre a Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena che ha partecipato anche all’inaugurazione, ci sono stati Leonardo Marras, assessore regionale, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Proprio il governatore della Toscana su facebook ha pubblicato una foto della sua visita a Santa Fiora e ha ricordato: "La Madonna di Luca della Robbia torna a casa, nello splendido borgo dell’Amiata. Pochi giorni prima della vendita all’asta, lanciammo l’appello con il Comune per riportarla a casa in mostra. Grazie alla sinergia tra istituzioni, mercato e collezionismo privato è possibile visitarla proprio a Santa Fiora nel Palazzo Sforza Cesarini".

Poi ha colto l’occasione per ricordare un altro traguardo raggiunto dal comune di Santa Fiora: "Complimenti al sindaco Federico Balocchi anche per i lavori al Palazzo che procedono spediti. Un anno fa abbiamo assegnato 1,5 milioni di euro per il restauro che ospiterà il futuro museo della Contea di Santa Fiora e Casa Sforza".

Ieri ha fatto visita alla Madonna con Bambino anche il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, accompagnata dal capo di gabinetto della Prefettura, Michele Bray. La mostra ha rappresentato per il territorio di Santa Fiora e per tutta l’Amiata un’operazione culturale di grandissimo valore e di grande richiamo. Oggi, gli orari per vedere l’opera sono dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

Nicola Ciuffoletti