La "Morte di Isotta" con ottanta musicisti e la soprano Gleich

Ottanta musicisti sul palco delteatro Moderno per il concerto dell’orchestra "Città di Grosseto". L’appuntamento è oggi alle 18 e il programma musicale prevede l’esecuzione della "Morte di Isotta" da "Tristano e Isotta" di Richard Wagner con la soprano Jenufa Gleich e la celebre VIII Sinfonia di Anton Bruckner, l’ultima ad essere completata nel 1887 dal compositore austriaco.

L’orchestra sarà diretta da Andrea Colombini. E proprio Colombini è stato il primo direttore d’orchestra, nel 2013, ad eseguire in Italia l’ottava Sinfonia di Bruckner nell’edizione 1939 del musicologo austriaco Robert Haas: dieci anni dopo, la stessa versione andrà in scena a Grosseto. I biglietti sono in prevendita tramite l’infoline dell’Orchestra (WhatsApp 333 537299) e saranno in vendita anche al botteghino del teatro Moderno, a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. Il direttore d’orchestra Andrea Colombini ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra e alla storia della musica. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.