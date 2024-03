La montagna si può sempre scalare

A volte è proprio vero che la fantasia aguzza l’ingegno. Dopo un attento studio, l’associazione Olympia de Gouges, che è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, ha accertato che anche sul Monte Amiata non mancano casi. Però da certe realtà amiatine Grosseto non è poi vicinissima e quindi anche chiedere materialmente aiuto non è poi così facile. E allora se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. E così un gruppo di professionisti, su chiamate, andrà sull’Amiata per portare, aiuto, sostegno e fiducia alle donne vittime di violenza. Perché se esiste la banalità del male, di contro esiste la fantasia e la creatività del bene. Come in questo caso.