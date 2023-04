La Maremma solidale Dalla Proloco donazione alla Caritas per la mensa

In linea con gli impegni dichiarati e presi nel momento del rinnovo delle cariche, la Proloco cittadina ha consegnato a don Enzo Capitani il contributo economico che sarà utilizzato per il servizio mensa garantito dalla Caritas diocesana per i pasti che la mensa offrirà alle persone in difficoltà di domani e nel giorno di Pasquetta.

"La nostra azione solidale continua – dice il presidente della Proloco, Andrea Bramerini (nella foto insieme a don Enzo Capitani) –. Durante questo mandato, infatti, il Consiglio direttivo della Proloco, considerato anche il periodo particolarmente delicato, si è sentito in dovere di sostenere in maniera convinta e concreta coloro che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà in modo da poter, anche attraverso questo piccolo gesto, essere vicini ai più fragili. L’associazione e io personalmente, quindi, ci siamo presi l’impegno di sostenere la Caritas diocesana per ogni festività natalizia e pasquale. E questo progetto sarà portato avanti almeno fino a quando questo consiglio resterà in carica".

"Ma a tutto ciò – continua Bramerini – si aggiungono le altre iniziative di beneficenza che stiamo portando avanti per le associazioni locali che hanno bisogno di contributi economici per continuare a svolgere la loro lodevole attività a favore della collettività. Abbiamo già organizzato pranzi per la raccolta fondi a favore de La Farfalla e del Comitato per la Vita, e adesso stiamo organizzando quello in favore dell’Associazione grossetana genitori dei bambini portatori di handicap, che è in programma per il 5 maggio. Ci sembra doveroso, come associazione che ha lo scopo di sostenere il territorio, adoperarsi in simili iniziative".