La Maremma riparte Imprese, c’è il segno "più" per il terzo anno consecutivo

Si chiama "demografia d’impresa" ed è l’analisi di quante imprese sono nate (e di altre chiuse) durante un anno. E a Grosseto la situazione è molto migliorata. I dati, forniti dalla Camera di Commercio, dimostrano un parziale ritorno a dinamiche pre pandemiche. Ci sono ancora gli "strascichi" negativi del precedente biennio, coi livelli annuali di iscrizioni e cessazioni che restano pericolosamente bassi, minori di quanto osservato nel 2021. Dalle prime analisi dei dati Infocamere appare comunque evidente che l’andamento locale delle sedi d’impresa (registrate -0,4%, attive +0,1%) sia migliore rispetto ai territori di confronto, soprattutto quello regionale (registrate -0,8%, attive -1,2%). Buono il dato della provincia di Grosseto, che chiude il 2022 con un minimo deficit tendenziale in termini di sedi d’impresa registrate (-0,3%) ed addirittura un guadagno (+0,3%) nelle attive: fenomeno, quest’ultimo, che si registra per il terzo anno consecutivo. In Maremma il saldo fra iscrizioni e cancellazioni è negativo a causa di un poderoso aumento tendenziale delle cancellazioni d’ufficio, al netto delle quali potrebbe vantare il tasso di crescita più elevato fra i territori esaminati. Per quest’ultimo aspetto la performance livornese appare invece peggiore anche rispetto ai territori di benchmark, mentre la situazione è più rosea per quanto concerne l’evoluzione delle sedi d’impresa (registrate -0,5%, attive -0,1%). Considerando l’intero tessuto imprenditoriale fra i settori c’è la tenuta del primario (+0,4%), una flessione di manifatturiero (-1,1%), logistica (-1,1%) e, soprattutto, commercio (-2,3%). Per contro si annota un incremento per le costruzioni (+1,8%) e per quasi tutti i restanti comparti del terziario.