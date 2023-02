"La Maremma corre il rischio della desertificazione bancaria"

In questa fase di riorganizzazione degli istituti di credito, in Maremma sono rimasti116 sportelli, con circa 700 dipendenti. I gruppi bancari presenti sono Intesa, Unicredit, Mps, Bnl, Crèdit Agricole, Bpm, Bper, Banca Tema, Banca Centro, Credito cooperativo di Castagneto Carducci, Banca Sella e Cassa Risparmi di Volterra. "Il rischio che stiamo correndo a causa della riorganizzazione dei servizi – spiega Claudia Rossi, segretaria della Fisac Cgil – è quello della ‘desertificazione bancaria’, che in un territorio come il nostro colpirebbe le piccole comunità, costituite soprattutto da anziani, nelle cosiddette aree marginali come le zone montane e collinari dell’interno già penalizzate dalla perdita di molti servizi essenziali che si vedrebbero private anche dello sportello bancario. La Fisac Cgil combatte questa battaglia sin dal 2017 per far comprendere alla politica la necessità di tutelare i territori marginali mantenendo il presidio sociale dei servizi bancari. A oggi in provincia ognuno dei 28 comuni ha almeno uno sportello bancario, anche in realtà come Montieri e vorremmo che questa situazione non peggiorasse. Un recente studio della Deloitte mette in evidenza che entro il 2027 il 70% dei ricavi bancari sarà generato da clienti digitali in conseguenza della penetrazione dell’internet banking fra la clientela. E un report di Ires Cgil prevede che entro il 2026, in conseguenza dei processi di digitalizzazione e trasformazione del settore, si perderanno 19.000 lavoratori bancari che saranno sostituiti da 15.000 parabancari, con una perdita secca di 4.000 posti di lavoro. Processo che si tradurrà anche nell’abbassamento dei livelli salariali e della professionalità".