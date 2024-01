La marcia dei trattori per protesta

L’obiettivo politico è mettere in discussione le politiche della Commissione europea sull’agricoltura, e fare pressione sul Governo. Oggi tornano in piazza gli agricoltori del "Coordinamento nazionale riscatto agricolo" e lo faranno sfilando con i propri trattori in città. L’evento di protesta è sulla scia di tante manifestazioni simili che si terranno in altre parti di Italia, oggi a Grosseto l’appuntamento gli agricoltori se lo sono dato in piazza Caduti di Nassirya, sotto le mura medicee. Per i manifestati e i trattori la mattina partirà alle 10 nei pressi della fattoria "I Crespi", lungo l’Aurelia sud all’ingresso di Grosseto. I mezzi percorreranno incolonnati via Brigate partigiane, arriveranno in piazza della Libertà e proseguiranno prima in via de’ Barberi, poi via dei Lavatoi, via Fossombroni e infine arriveranno in piazza Nassirya. Ed è qui che si terrà il comizio spiegando anche le ragioni della protesta. Alla manifestazione grossetana hanno aderito i Comitati riuniti agricoli (Cra) e il Comitato pastori d’Italia. Hanno invece mantenuto le distanze dai manifestanti Coldiretti, Cia e Confagricoltura esprimendo critiche sia a livello nazionale e locale. Tra gli obiettivi più specifici dei manifestanti c’è la lotta alla calmierazione dei prezzi alla produzione, che non possono scendere sotto una certa soglia.