"La Mandragola" con le letture di Moscato e Cicaloni

Il teatro sarà il protagonista dell’evento che Unitre Grosseto organizza per oggi alle 18 nell’aula magna del Polo Universitario di Grosseto, in via Ginori 43.

Mattatori due apprezzati artisti grossetani, Giacomo Moscato e Fabio Cicaloni. Reduci da successi e conensi raccolti in campo nazionale, daranno una lettura scenica de "La Mandragola", il capolavoro di Niccolò Machiavelli. La rappresentazione rientra nell’ambito delle lezioni di Storia del Teatro che la professoressa Laura Luzzetti Amerini tiene in questo anno accademico all’Unitre Grosseto.

In palcoscenico, con Giacomo Moscato e Fabio Cicaloni, gli artisti Ottavia Banchi, Paolo Banfi, Nicola Draoli, Laura Luzzetti Amerini e Antonio Strati.

L’evento teatrale è il primo di una triade che Giacomo Moscato, d’intesa con Unitre Grosseto, rappresenterà nei prossimi mesi sempre nel Polo Universitario. L’ingresso al pubblico è libero. Si accede alla struttura dall’entrata del Giardino dell’Archeologia.