La malattia invisibile: "Disturbi alimentari. Non tagliate i fondi a chi ha bisogno di cure"

È un tunnel, dove chi cade ha bisogno di aiuto e sostegno. Un tunnel buio e spinoso.I disturbi alimentari sono attuali, oggi più di ieri. Dopo la pandemia le richieste di aiuto sono triplicate da parte di chi soffre di disturbi alimentari. Un dato molto significativo, i numeri crescono ma negli ultimi giorni, invece, è arrivato il taglio ai 25 milioni del Fondo per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, non rinnovandolo nell’ultima legge di bilancio. Meno risorse significano meno posti per le cure, meno professionisti e meno luoghi dedicate alle cure dei Dca. Invisibili. Ad oggi, i malati di Dca sono invisibili e le associazioni non ci stanno più. Domani in piazza Dante, alle 15, l’associazione Perle Onlus e la fondazione Fiocchetto Lilla scenderanno in piazza per l’attuazione della legge del 2021 che stabilisce un’area specifica all’interno dei "Lea" e "Dan". A parlare chiaro è Mariella Falsini, presidente dell’associazione Perle Onlus e Fondazione Fiocchetto Lilla.

Quando sono nate Perla Onlus e Fiocchetto Lilla?

"Perla Onlus nasce nel 2004. Siamo un gruppo di volontari. È nata quando ho conosciuto delle ragazze malate a cui ho fatto una promessa: farò di tutto, per aiutarvi. Così è stato. Le ragazze, scrivevano un giornale intitolato da loro ‘Quelli che cambiano’ ed aveva come illustrazione un’ostrica. Dalla ferita di un’ostrica nasce la perla ed anche il nome dell’associazione prendendo ispirazione. L’8 marzo 2023 è stata istituita Fondazione Fiocchetto Lilla, l’evoluzione di Perla con più concretezza per fare un passo in più con la ricerca".

Cosa fa Perla Onlus?

"Offre aiuto e sostegno a chi è nella trappola della malattia. Le persone ci chiamano chiedendo aiuto. Noi offriamo assistenza e le indirizziamo verso le strutture e li supportiamo perché ci sono delle lunghe liste d’attesa".

Oltre ai volontari ci sono altre figure all’interno dell’associazione?

"Sì, sono tre: medico, psicoterapeuta e dietista, come definisce Consensus Conference".

A far squillare i vostri telefoni sono solo le persone che soffrono dei disturbi?

"Non solo. A volte chiamano i genitori, ma anche chi non vuole parlare di se e dice ‘chiedo per un amico o amica’. Riceviamo una media di 10-15 telefonate alla settimana".

Qual è la miccia che innesca la malattia?

"È tutto nella mente, parte da lì. Si pensa spesso che sia il cibo il problema, invece è il senso di inadeguatezza, la solitudine, il voler manipolare se stessi come se cambiare ti facesse accettare dalle altre persone. Non è il cibo ad essere il colpevole ma il malessere che pervade la persona". Venerdì ci sarà il vostro grido, ci spieghi meglio.

"Manifesteremo per una legge che c’è e non è attuata. Come la struttura semiresidenziale Casa Mora a Castiglione della Pescaia, dove sono stati spesi quattro milioni, pronta ad accogliere chi ha bisogno di cure ma ancora non aperta. Sta aspettando chi possa girare la chiave della speranza a chi ne ha bisogno. Se non verrà fatto a breve necessiterà di lavori. È l’ora di farla finita. Servono fondi per i centri di cura. Sono pochi e dislocati al nord. Sarà l’unione a dare la forza per la speranza. La speranza di avere fondi per curare, chi non deve essere più invisibile".