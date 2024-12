"La lunga bellezza" arriva da "Qb"

Un altro appuntamento con il cinema di montagna e MontanAria alla libreria "Qb", in piazza Pacciardi, a Grosseto.

Oggi alle 21 (ingresso libero) sarà proposto il documentario "La lunga bellezza" di Luca Bergamaschi (nella foto), opera selezionata al Festival di Trento, il più importante festival di cinema di montagna italiano, racconta il sentiero Italia del Cai.

In Italia c’è un sentiero lungo 7000 chilometri che inizia a Santa Teresa di Gallura e finisce a Trieste. Imboccarlo significa decidere di prendersi il tempo, passo dopo passo, di respirare, osservare, incontrare, capire e amare la vita. Il film lo racconta attraverso gli occhi di tre persone che hanno deciso di percorrerlo.

Luca Bergamaschi è laureato in Sociologia all’Università degli Studi di Trento. Ha frequentato il Master in ’Documentario’ delle Scuole Civiche di Milano. Vive a Parigi dove lavora come montatore e regista.

Prossima proiezione il 10 dicembre con "Alle radici del cielo" di Raffaella Tolicetti, che racconta l’Oreste’s Hutte, un rifugio alpino situato a 2600 metri di altitudine, unico nel suo genere.

Montanaria nasce dal Cai Grosseto e Clorofilla film festival, iniziativa di cinema promossa da Legambiente Festambiente, con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.