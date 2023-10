La Legge 219, conoscere per tutelare le scelte nel fine vita

"La tutela delle scelte nel fine vita: conoscere per rendere viva la legge 219" è il titolo dell’iniziativa, promossa dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con Coeso Società della Salute e Asl Toscana sud est, che si è tenuta nella sala del Palazzo dell’abbondanza. "Un incontro partecipato e molto sentito - commenta il sindaco e presidente della SdS Marcello Giuntini - che ci ha permesso, con l’aiuto di esperti, di trattare un tema così delicato, come quello del fine vita". Grazie al contributo della dottoressa Anna Paola Pecci, direttrice dell’unità funzionale Cure palliative dell’Asl Tse, e dell dottor Fabrizio Rossi, medico palliativista, i partecipanti hanno potuto approfondire gli aspetti della Dat, la disposizione anticipata di trattamento, della Pac, la pianificazione anticipata delle cure, che consente di avviare un dialogo tra paziente, familiari e sanitari, quelli legati alle cure palliative e alla sedazione profonda. Dopo i saluti del sindaco Giuntini e dell’assessora alla Sanità Grazia Cucci, che hanno aperto l’incontro, è intervenuta la dottoressa Tania Barbi, direttrice del Coeso SdS.