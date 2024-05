"La Lega farà l’impossibile per salvare questa istituzione"

"Il trasferimento dei cavalli è solo il primo passo per chiudere il Cemivet – esordisce Arturo Bartoletti, commissario comunale della Lega grossetana – ed è il chiaro sintomo di un approccio morbido per togliere definitivamente a Grosseto un’altra fetta della propria storia. Si tratta di 590 ettari che, dal lontano 1870, conservano e tramandano il sapere dei leggendari butteri di Maremma, quelli che hanno rappresentato per un secolo e mezzo uno dei punti di forza del Centro. Questa istituzione rappresenta non solo l’essenza della nostra terra, ma anche una fonte di lavoro e di prestigio per tutte le aziende e i professionisti che collaborano con il personale militare per il funzionamento del Centro". E in difesa di questo baluardo della tradizione maremmana, Bartoletti ha chiamato l’europarlamentare Sussana Ceccardi. "Mi sono sempre battuta per difendere le radici e le tradizioni dei territori – dichiara – non posso non prendere a cuore anche questo problema. Il continuo accentramento di attività e servizi di interesse pubblico sta svuotando già da tempo i nostri borghi, adesso però si colpiscono anche le città. Mi attiverò subito per sensibilizzare l’intero partito, a cominciare dai parlamentari Nisini e Barabotti, e utilizzare tutte le possibilità offerte dal mio ruolo per aiutare Grosseto a difendere i suoi valori. Farò sicuramente arrivare il messaggio di Grosseto direttamente al Governo e mi impegno a fare in modo che la Lega faccia il possibile e l’impossibile per contribuire a salvare questa importantissima istituzione".