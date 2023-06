La laguna sempre in sofferenza Alghe, la situazione preoccupa "E certi interventi non servono"

La fioritura di alghe in laguna continua a preoccupare. E nonostante quest’anno il pompaggio delle acque marine sia cominciato a febbraio e la primavera sia risultata fresca e piovosa, chi spera che tutto ciò possa tradursi in un beneficio da riscuotere nei mesi più caldi rischia di illudersi. Questo secondo il biologo Mauro Lenzi, ideatore del sistema di risospensione dei sedimenti: "Continuo a sostenere che il pompaggio è ininfluente e, per quanto riguarda nutrienti e contaminanti, peggiorativo".

Secondo Lenzi tutto dipende da tre fattori: la quantità di ‘combustibile’ disponibile per i batteri anaerobi (detrito organico di sedimenti e alghe sensibile all’innalzamento termico), l’idrodinamica essenzialmente basata sul vento e infine l’innalzamento termico. Ma mentre sul vento e sul caldo fare previsioni non è così immediato, del primo fattore possiamo affermare con certezza che ce n’è in abbondanza.

"Quanto al fresco e la pioggia – sottolinea Lenzi – che ci hanno finora preservato da eventi distrofici, non sono tali da incidere sulle condizioni ambientali future. In una certa misura, potrebbero anche essere considerati fattori peggiorativi, poiché hanno consentito un costante incremento della biomassa algale, soprattutto Valonia aegagropila, che è facilmente degradabile, ottimo combustibile per i batteri delle distrofie".

Alcuni sostengono che sarebbe molto meglio invertire il flusso del pompaggio scaricando dal canale di Fibbia. "Io non ho le competenze per rispondere a un’ipotesi di cambiamento della dinamica idraulica – sostiene l’esperto – ma insisto nel ribadire che il pompaggio è del tutto inefficiente nel contrastare i processi distrofici. L’inversione del flusso fu condotta nel 2015 in una situazione ambientale drammatica della laguna di Levante, allo scopo di evitare che tutto il pesce che si era accumulato nel settore di Ansedonia morisse al sopraggiungere delle acque anossiche che il flusso del pompaggio trasportava verso la foce di Ansedonia". Resta quindi la risospensione dei sedimenti, inserita tuttora nel programma della Regione. Ma quali risultati ha portato finora? "Tra il 2014 e il 2015 con la risospensione in colonna d’acqua mettemmo in sicurezza la laguna di ponente con i quattro battelli disponibili. Da allora in poi i battelli si sono ridotti a tre e poi a due, di cui uno ogni tanto inviato a levante. Così non si fa la risospensione, semplicemente non si fa niente che possa incidere per una mitigazione ambientale. Occorre uno sforzo più incisivo. Occorrerebbe dotarsi di battelli leggeri, meno costosi, in grado di inviare un getto d’aria sul fondo per risospendere il sedimento e favorirne l’ossidazione".

Riccardo Bruni